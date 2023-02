Alla scoperta dei mondi fantastici di Fantasyland

21 febbraio 2023

Grande festa del genere fantastico nelle librerie Feltrinelli: ecco gli appuntamenti con gli editori PDE.

Sei settimane per esplorare gli affascinanti mondi della narrativa fantasy, di fantascienza e horror. Fino al 9 aprile le librerie Feltrinelli si trasformano in Fantasyland, un luogo pieno di iniziative, promozioni, proposte e percorsi di lettura.

In questa occasione, le librerie Feltrinelli diventano un portale capace di condurci in universi lontani e vicini, distopici e utopici, ricchi di avventure tutte da leggere. Non mancherà, naturalmente, un fitto calendario di eventi speciali realizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantastico più importante d’Europa.

A inaugurare il programma di iniziative dedicate al fantastico, martedì 28 febbraio a partire dalle 19.00 l’appuntamento è alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano con “Welcome to Fantasyland”. Una serata speciale, condotta da Marta Perego, con la partecipazione esclusiva dell’illustratore fantasy Paolo Barbieri e la performance del divulgatore Adrian Fartade, che porterà in scena a Milano e Roma gli spettacoli Gli alieni non sono buoni da mangiare (forse…).

Se non state più nella pelle per conoscere le sorti della famiglia Caskey, protagonista di Blackwater, la saga southern gothic del momento, scritta da Michael McDowell e pubblicata da BEAT Neri Pozza, in diverse Librerie Feltrinelli d’Italia il 27 marzo, in occasione dell’ultimo volume in uscita, dal titolo Pioggia, si celebrerà la Blackwater Night.

Dalle ore 23.00, nelle Feltrinelli di Milano Buenos Aires, Roma Appia, Genova via Ceccardi, Bologna piazza Ravegnana, Firenze RED piazza della Repubblica e Bari via Melo si attenderà lo scoccare della mezzanotte per accogliere il nuovo volume, che sarà possibile acquistare in anteprima con un timbro speciale in ricordo della serata. Nell’attesa, si leggeranno brani tratti dai libri precedenti. Composta da sei romanzi, Blackwater è una saga familiare con risvolti fantastici, che affonda le radici nel folklore dell’Alabama. Sta facendo parlare di sé non solo per le splendide copertine decorate, ma anche per la forza del racconto e la capacità di coinvolgere propria solo delle opere di culto. Ne abbiamo parlato qui.

Tra gli altri eventi in programma, segnaliamo che venerdì 31 marzo, alle 18.00 presso laFeltrinelli di Largo Argentina a Roma, lo scrittore Christian Raimo e il giornalista Michele Gravino presenteranno Destino zoppo di Arkadij e Boris Strugackij, il loro ultimo libro, finora inedito in Italia e tradotto da Daniela Liberti. Romanzo nel romanzo, Destino zoppo è considerato il testamento spirituale dei fratelli Strugackij. Scritto in forma di anti-utopia, affronta temi dirompenti come la libera espressione individuale e artistica, la salvaguardia del futuro, il rispetto per la diversità. Si tratta dell’ultima di una serie di riscoperte legate ai fratelli Strugackij, pubblicata da Carbonio dopo La chiocciola sul pendio (2019), La città condannata (2020), L’isola abitata (2021), L’albergo dell’alpinista morto (2022).

Ad arricchire l’iniziativa dedicata al fantastico, inoltre, numerose promozioni e prodotti esclusivi realizzati appositamente dagli editori che hanno aderito sono disponibili nella rete di Librerie Feltrinelli e online su lafeltrinelli.it e IBS.it.

Fazi Editore propone un planner con la grafica di Raybearer, romanzo di esordio di Jordan Ifueko e primo volume di una potente epopea fantasy ambientata in un mondo ricco di tradizioni magiche, leggende e riti ancestrali, ma anche colmo di segreti pericolosi. Il planner sarà dato in omaggio con l’acquisto di un volume della collana Lainya fino al 12 marzo.

E ancora Blackwater: dal 13 marzo al 9 aprile, Neri Pozza ha pensato a un regalo per chi ama la saga, realizzando uno speciale cofanetto “Blackwater limited edition per laFeltrinelli”, contenente sei spillette d’autore con le grafiche delle copertine realizzate da Pedro Oyarbide per la saga di McDowell, che sarà dato in omaggio a chi acquisterà due volumi della serie.

Fantasyland è il primo dei quattro appuntamenti a cura delle librerie Feltrinelli che scandiscono l’anno e invitano a scoprire, indagare e approfondire le passioni che sempre di più interessano ed emozionano chi ama i libri. Dopo la prima tappa che conduce sulle strade del fantastico, si prosegue tra gli scenari misteriosi e noir propri del “giallo”, che continua a rappresentare uno dei generi più amati soprattutto nel periodo che anticipa l’estate. La terza direttrice, che più di tutte rappresenta una bussola di orientamento per comprendere e interpretare il presente, è quella tracciata da titoli e voci della saggistica divulgativa. Infine, l’ultimo sentiero ha origine da una domanda: quali saranno i classici del futuro?

Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il calendario di tutti gli appuntamenti e visitare il sito dedicato all’iniziativa.