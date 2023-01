INDIE Magazine: la puntata 13 del nostro podcast

27 gennaio 2023

In questa puntata, Riccardo Iacona e Dedalo, Minimum Fax, Carbonio Editore, Libreria Moderna Udine.

Il tredicesimo numero della nostra rivista in podcast INDIE Magazine, che vi porta dentro il mondo dell’editoria, torna su Spotify, Spreaker e su tutte le altre piattaforme con una puntata ricca di novità.

Si comincia con la presentazione di una nuova collana che farà parlare di sé: si chiama “SottoInchiesta”, nasce da un’idea di Riccardo Iacona, giornalista e conduttore del programma Presa Diretta, ed è pubblicata da Edizioni Dedalo. Il tono è quello dell’indagine giornalistica, per raccontare l’attualità, la scienza e la nostra società attraverso un’esplorazione minuziosa, rigorosa, ma sempre accessibile. Parliamo di questa enorme sfida proprio con Riccardo Iacona e l’editrice Claudia Coga.

Si continua con un’intervista a Daniele Di Gennaro, fondatore ed editore di minimum fax, che ripercorre la storia della casa editrice romana dalle origini, nata come rivista letteraria “vettore” nel 1993 – diffusa via Fax negli uffici, nelle università, nelle scuole, nei circoli – e diventata negli anni una realtà editoriale di grande rilievo nel panorama indipendente italiano, ma mantenendo lo stesso spirito di sempre. Un lungo percorso sostenuto da PDE per buona parte, che oggi torniamo a ripercorrere insieme.

E ancora, sono tanti i cammini che si ricongiungono in questo episodio del podcast di gennaio: ai microfoni di INDIE Fabio Laneri, editore di Carbonio, che quest’anno torna nella nostra promozione, ci racconta il grande lavoro di ricerca di voci inedite, temi inusuali e testi da riscoprire che porta avanti la casa editrice dal 2016, con un occhio di riguardo per la narrativa di genere.

Per il nostro giro d’Italia per librerie grandi e piccole andiamo invece a Udine, dove parliamo con Remo Politeo che dirige la Libreria Moderna Udinese. Infine, come sempre, spazio alle news: nuove collane, promozioni, cataloghi e mostre d’arte dai nostri editori specializzati.

INDIE Magazine è una vera e propria rivista in podcast, un episodio al mese con interviste e interventi con scrittori, saggisti, librai, editori e una rubrica di news dal mondo dei libri. La redazione di INDIE – Libri per lettori indipendenti è composta da Cristina Resa, Paolo Soraci e Luca Bonifacio. La sigla originale è stata composta da Gabriele Costantini e Alfredo Arpaia (che cura anche la fonica del podcast). Se vi va, votateci su Spotify. Buon ascolto!