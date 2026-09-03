L’autunno comincia dai festival 

3 Settembre 2026

Un mese, quattro festival e infinite occasioni per incontrare libri, idee e autori.

Settembre è il mese in cui la cultura torna a riempire piazze, teatri e cortili di tutta Italia. Dalla Liguria all’Emilia-Romagna, passando per la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia, quattro festival trasformano le città in luoghi di incontro tra scrittori, filosofi, studiosi, artisti e lettori. Appuntamenti diversi tra loro, ma accomunati dalla volontà di raccontare il presente attraverso il dialogo, la conoscenza e il piacere della lettura.

Festival della Mente – Sarzana

Dal 4 al 6 settembre, Sarzana ospita la XXIII edizione del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, il festival propone tre giornate di incontri, letture, spettacoli e laboratori con relatori italiani e internazionali, affrontando i cambiamenti e le sfide della società contemporanea con un linguaggio accessibile a un pubblico ampio e intergenerazionale. Tra gli ospiti, Geoff Dyer (Il Saggiatore) e Roberto Battiston (Raffaello Cortina Editore).

Per programma completo e informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale QUI.

Festivaletteratura – Mantova

Le piazze, i palazzi storici, i giardini e i teatri di Mantova diventano ancora una volta il cuore di Festivaletteratura, dal 9 al 13 settembre, uno degli appuntamenti letterari più importanti d’Italia. Per cinque giorni la città accoglie scrittori, illustratori, traduttori, artisti e lettori con un programma che intreccia letteratura, attualità, scienza, musica e arti visive. Incontri, laboratori, spettacoli e percorsi dedicati ai più giovani rendono il festival un’esperienza diffusa che coinvolge l’intero centro storico. Tra i nomi più attesi ci sono Emmanuel Carrère (Adelphi), Amitav Ghosh (Neri Pozza), Sandro Veronesi e Claudia Durastanti (La Nave di Teseo), Gabriela Wiener (La Nuova Frontiera) e Irvine Welsh (Minimum Fax), Louisa Young (Fazi Editore) e tanti altri.

Il programma completo si può visualizzare QUI

Pordenonelegge – Pordenone

Ogni settembre Pordenonelegge trasforma la città in una grande festa del libro e della lettura, quest’anno dal 16 al 20 settembre. Michel Houellebecq (La Nave di Teseo), Peter Sloterdijk (Raffaello Cortina Editore), Giuseppe Antonelli (Treccani), Annet Schaap (La Nuova Frontiera) intervengono in un fitto calendario di incontri, presentazioni e dialoghi, che danno vita a uno spazio di confronto aperto su narrativa, saggistica, poesia e attualità. Un festival che negli anni è diventato un punto di riferimento per il panorama culturale italiano e per chi ama scoprire nuove voci e nuove storie.

Per programmare la vostra visita vi consigliamo di consultare il sito QUI.

festivalfilosofia – Modena, Carpi e Sassuolo

Per tre giorni – dal 18 al 20 settembre – Modena, Carpi e Sassuolo ospitano festivalfilosofia, la manifestazione dedicata al pensiero contemporaneo che ogni anno sviluppa un tema specifico attraverso lezioni magistrali, dialoghi, mostre, spettacoli, installazioni, laboratori e iniziative per tutte le età. Il festival porta la filosofia fuori dalle aule universitarie, trasformando piazze e luoghi simbolo delle tre città in spazi di confronto aperti al pubblico, con l’obiettivo di rendere il pensiero uno strumento per leggere il presente. Tra gli ospiti, Carlo Galli e Mariarosaria Taddeo (Raffaello Cortina Editore).

Per il programma completo e informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale QUI.