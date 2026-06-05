Guardate oltre: la campagna Scienza e Idee di Raffaello Cortina

5 Giugno 2026

Dal 5 giugno al 4 luglio la collana Scienza e Idee di Raffaello Cortina scontata del 20%.

Un mese per attraversare un progetto editoriale che, da decenni, porta in Italia alcune delle voci più originali della ricerca scientifica e del pensiero contemporaneo. Dal 5 giugno al 4 luglio torna la promozione dedicata alla collana Scienza e Idee di Raffaello Cortina Editore, con uno sconto del 20% sull’intero catalogo, escluse le novità degli ultimi sei mesi.

La collana Scienza e Idee nasce nel 1994 con un obiettivo di costruire un’immagine della scienza capace di attraversare i confini disciplinari, mettendo in dialogo filosofia e neuroscienze, fisica e antropologia. Un progetto che rifiuta le compartimentazioni rigide del sapere e lavora, invece, sulle connessioni. Oggi il catalogo conta quasi 400 titoli e riunisce alcune delle voci più autorevoli del pensiero contemporaneo, accanto ai protagonisti della ricerca scientifica italiana e internazionale. “Guardate oltre”, dunque, non è solo il titolo della campagna promozionale, ma una dichiarazione di metodo: leggere per spostare il punto di vista, mettere in discussione ciò che sembra acquisito, aprire nuove possibilità di interpretazione del reale.

Qualche consiglio per orientarsi? Luciano Floridi, con Etica dell’intelligenza artificiale, offre uno dei quadri teorici più solidi disponibili in italiano per interrogare le implicazioni morali e politiche dell’IA, un libro che non rincorre l’attualità ma la anticipa. Joseph LeDoux, in Lunga storia di noi stessi, torna alla domanda più radicale, come il cervello sia diventato cosciente nel corso dell’evoluzione, ricostruendo la storia della mente a partire dalle sue radici biologiche. Su un terreno affine si muove Anil Seth con Come il cervello crea la nostra coscienza, la cui copertina è sulla locandina della campagna, proponendo una tesi tanto provocatoria quanto rigorosa: la realtà che percepiamo è una forma di allucinazione controllata.

Frans de Waal, in Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?, smonta con ironia e precisione il pregiudizio antropocentrico ancora dominante nelle scienze cognitive, mostrando come le forme di intelligenza animale sfuggano spesso ai nostri strumenti di misura. E ancora, Piergiorgio Odifreddi con Pillole matematiche, una serie di incursioni rapide e affilate tra paradossi e strutture della matematica, nel formato più efficace per il suo stile divulgativo, mentre L’evoluzionista riluttante, David Quammen costruisce invece un ritratto di Darwin che è insieme scientifico e profondamente umano, mettendo al centro i vent’anni di esitazione che precedono la pubblicazione dell’Origine delle specie.

Un invito, più che una promozione: guardare oltre significa scegliere libri che non semplificano il mondo, ma lo rendono più complesso, e quindi più interessante.