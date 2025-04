Shantaram20: una maratona di lettura per celebrare i vent’anni di un longseller

4 Aprile 2025 | cristina

Il 12 aprile, un evento speciale per i vent’anni del romanzo di Gregory David Roberts, pubblicato da Neri Pozza nel 2005.

Vent’anni fa Neri Pozza portava in Italia Shantaram, il celebre romanzo di Gregory David Roberts che, con la sua avventurosa storia di ricerca interiore e redenzione, ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Per festeggiare questo importante anniversario, la casa editrice ha organizzato SHANTARAM20, una giornata di lettura condivisa in tutta Italia, con eventi dal vivo e online.

«Dal 2005, un romanzo di oltre mille pagine conquista e seduce, stagione dopo stagione, decine di migliaia di persone che a loro volta si fanno “passatori di parola” e segnalano, consigliano e regalano questo straordinario libro. Siamo davvero felici di festeggiare insieme a tutte loro i primi vent’anni dell’edizione italiana», ha dichiarato Giovanni Francesio, direttore editoriale di Neri Pozza.

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 2005, Shantaram è oggi giunto alla sua 80ª edizione. Il romanzo, ispirato alla vita dell’autore e ambientato tra le strade di Bombay, è stato definito dalla critica un’opera di «inesorabile bellezza».

La lunga maratona di lettura si terrà sabato 12 aprile dalle 15:30 alle 18:00 in oltre cinquanta librerie indipendenti e di catena. Voci diverse si alterneranno nella lettura di brani selezionati del romanzo, ormai considerato un classico contemporaneo. Tra le persone coinvolte ci saranno Benedetta Parodi con le figlie Matilde ed Eleonora a Milano, Marika Camposano a Catania, Elly_Book_Nerd a Roma, Victor Diamandis a Torino, Mariella Ferrara a Bologna e Mattia Ippolito a Milano.

L’evento culminerà alle 18:30 presso la libreria Il Trittico di Milano e in diretta online con un incontro speciale del Club Neri Pozza. Durante questo appuntamento l’esploratore Alex Bellini e il team editoriale della casa editrice condivideranno la loro esperienza di lettura del romanzo. A chiudere la giornata sarà lo Shantaram20 Party, sempre a Milano.

Le celebrazioni proseguiranno il 15 maggio al Salone del Libro di Torino con un ulteriore evento dedicato al longseller sulla Pista 500.

