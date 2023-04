INDIE Magazine: la puntata 15 del nostro podcast

1 aprile 2023 | cristinacristina

In questa puntata del podcast di PDE: il ritorno di Re Nudo, Aboca Kids, Passigli Editori e Libreria Le mille e una pagina di Mortara (Pavia).

INDIE Magazine, la nostra rivista in formato podcast sul mondo dell’editoria torna su Spotify, Spreaker e su tutte le altre piattaforme con la quindicesima puntata.

Si parte con il grande ritorno del Re Nudo, una rivista storica che richiama alla memoria la cultura underground degli anni ‘70. È con quello stesso spirito, privo di nostalgie e con uno sguardo che guarda al passato per mettere più a fuoco il futuro, che Re nudo torna non solo come rivista, ma anche come casa editrice, presenza sul web, un festival musicale e letterario. A raccontarci come e perché hanno deciso di spogliare nuovamente il re ci sono Luca Pollini e Stefano Piantini, fondatori del “nuovo” Re Nudo, un progetto editoriale che vuole esplorare il mondo degli stili di vita e dei consumi culturali dei giovani di oggi… e di ieri.

Al pubblico giovanissimo, invece, si rivolge la collana Aboca Kids, che estende l’impegno divulgativo di Aboca Edizioni anche all’editoria per l’infanzia, per dialogare con le future generazioni sui temi più urgenti e importanti di questo momento storico: quelli relativi all’ecologia, all’emergenza climatica, alla salute, al rapporto tra esseri umani e natura. Per farci raccontare il progetto e le sfide della creazione di una collana destinata a giovani lettrici e lettori abbiamo intervistato Serena Bellinello, editor di Aboca Edizioni.

E ancora, Stefano Passigli, fondatore ed editore dell’omonima casa editrice, presenta la nuova collana Strumenti, pensata per rendere accessibili e consultabili in maniera agile classici di autori storici, tra cui Émile Zola e Benedetto Croce. Volumi di grande spessore culturale ma soprattutto, appunto, strumenti fondamentali per percorsi di ricerca, studio e approfondimento.

Il nostro giro della penisola per librerie, invece, ci porta in provincia di Pavia, a Mortara, per scoprire la libreria Le mille e una pagina in compagnia di una delle sue fondatrici, Laura Fedigatti. Infine, come sempre, spazio alle news: iniziative, mostre d’arte, cataloghi e mostre d’arte dai nostri editori specializzati.

