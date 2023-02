Firenze fa Testo: al via la fiera che racconta come si diventa un libro

24 febbraio 2023

Dal 24 al 26 febbraio torna TESTO, la fiera dedicata al mondo dell’editoria di Firenze. Ecco gli appuntamenti con gli editori PDE.

Partire dal testo per raccontare il libro. È un po’ l’idea alla base di TESTO [Come si diventa un libro], fiera dell’editoria fiorentina al suo secondo anno di vita, progettata dalla società Pitti Immagine da un’idea della libreria Todo Modo di Firenze.

La fiera, allestita alla Stazione Leopolda dal 24 al 26 febbraio, si propone di raccontare come nasce un libro a partire dalla sua stessa struttura: alla Leopolda, infatti, è creato un percorso in sette stazioni, ognuna delle quali rappresenta una fase del ciclo di vita del libro, dalla stesura del manoscritto, passando per le scelte editoriali, la traduzione, l’aspetto grafico, la promozione, la vendita in libreria, fino ad arrivare al momento in cui il libro giunge nelle mani di chi lo legge.

Tre giorni, quindi, per guardare il settore da prospettive diverse, grazie a un fitto programma di eventi, laboratori, incontri, percorsi di lettura e alla presenza di 107 editori da tutta Italia. TESTO, infatti, si presenta in modo un po’ diverso dalle altre fiere: i volumi non si affastellano sui tavoli dell’allestimento, curato da Alessandro Moradei, ma nelle due navate della Stazione Leopolda ogni editore propone un ristretto numero di titoli. Il pubblico, però, non è lasciato da solo, ma può essere accompagnato alla scoperta delle proposte in una sorta di viaggio grazie al confronto con le persone che lavorano nelle diverse case editrici o nelle librerie.

«La seconda edizione è forse più importante della prima» dice Agostino Poletto, Direttore Generale di Pitti Immagine. «Non può contare né sulla pagina bianca, né sull’effetto sorpresa. Ma la sfida è ancora più stimolante. Anche quest’anno TESTO porterà alla Stazione Leopolda percorsi intersecati fra loro, in modo da creare una mappa di tutto l’ambiente editoriale finalmente chiara e omogenea. Il merito va a una regia collettiva che, come avviene per molte delle manifestazioni di Pitti, vive del contributo di tutti. Intorno, una città, Firenze, che ha di per sé tanta storia».

Naturalmente a TESTO [Come si diventa un libro] troverete anche molti degli editori promossi da PDE, con i loro libri e con diversi incontri nel ricco programma della manifestazione. Sotto, dopo l’elenco degli espositori che parteciperanno, potete trovare la lista degli appuntamenti, ma vi invitiamo a consultare il programma completo qui.

Per informazioni sugli orari e i biglietti vi rimandiamo al sito ufficiale di TESTO.

Dove trovare gli editori PDE a TESTO

Adelphi – A/16

Aboca Edizioni – C/23

Fazi Editore – A/26

La nave di Teseo – B/6

La nuova frontiera – C/32

minimum fax – C/19

Neri Pozza – A/33

Passigli – A/13

Silvana – B/15

Treccani – A/2

Venerdì 24 febbraio

ore 11.00 – Arena Olivetti

La città universale

Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa

Intervengono Dario Nardella e Agnese Pini

La nave di Teseo

ore 11.00 – Sala Bazlen

La cura

Una riflessione fuori dai confini della medicina per toccare letteratura, filosofia, arte

Intervengono Gianpaolo Donzelli e Alberto Zanobini e Erio Ziglio

In collaborazione con Fondazione Meyer

La nave di Teseo

ore 12.00 – Sala Ginzburg

Gadda fa testo

La lingua stratificata e ingarbugliata di uno dei maggiori scrittori italiani

La nuova edizione del Giornale di guerra e prigionia e il Gaddabolario

Intervengono Giorgio Pinotti e Paola Italia

Adelphi Edizioni

ore 15.00 Sala Ginzburg

Shakespeare fa testo

La passione dell’origine: dal tragico shakespeariano al romanzesco

Una genealogia delle ibride forme della modernità, che dall’eroe tragico conduce, attraverso il romanzesco, fino alla terra desolata del novecento

Interviene nadia fusini

minimum fax

ore 15.00 – Sala Ortese

Gli esordienti #1

Carmen Verde in dialogo con Maria Castellitto e Alessandro Della Santunione.

Coordina Simonetta Bitasi

Neri Pozza

ore 17.00 – Sala Ginzburg

Citati fa testo

La letteratura sulla letteratura

Cronache di un amore per la letteratura

Intervengono Emanuele Trevi e Matteo Moca

Adelphi Edizioni

ore 19.00 – Sala Ortese

Che diavolo fa un direttore editoriale?

Giuseppe Russo in dialogo con Andrea Gentile e Leonardo G. Luccone

Neri Pozza

Sabato 25 febbraio

ore 11.00 – Arena Olivetti

La scena primordiale della vita umana ne Il figlio dell’uomo

Jean-Baptiste Del Amo in dialogo con Pietro Grossi

Neri Pozza

ore 11.00 – Sala Bazlen

L’esordio e il cammino dello scrittore

Intervengono Carla Benedetti e Antonio Moresco

Coordina Giovanna Zucconi

Aboca Edizioni

ore 13.00 – Sala Morante

Nel mare niente più coccodrilli

Intervengono Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro

Coordina Sandra Gesualdi

La nave di Teseo

ore 13.00 – Sala Ginzburg

Soffro dunque siamo

La connessione tra le nuove psicopatologie e una società «degli individui» dominata dalla performance e dalla competizione

Intervengono marco rovelli e carlotta vagnoli

minimum fax

ore 13.00 – Sala Bazlen

Paura della Scienza

Come parlare di scienza con rigore ma rendendola accessibile a tutti? E quali sono le origini della sfiducia che oggi è così dilagante?

Intervengono Enrico Pedemonte e Andrea Grignolio

Treccani Libri

ore 14.00 – Arena Olivetti

Pensieri verticali

Garzanti, Gallimard, Flammarion, Adelphi la storia di diverse vite editoriali

Intervengono Teresa Cremisi e Chiara Valerio

Adelphi Edizioni

ore 14.00 – Sala Morante

Alberto Mondadori: verità di famiglia

Intervengono Sebastiano Mondadori e Laura Lepri

In collaborazione con il Circolo dei Lettori di Milano

La nave di Teseo

ore 15.00 – Sala Bazlen

Dare voce a chi scrive

Traduttori monogami, editor poligami

Intervengono Ena Marchi e Maria Nicola

Adelphi Edizioni

ore 17.00 – Sala Bazlen

Il gran bugiardo

Intervengono Ermanno Cavazzoni e Ugo Cornia

La nave di Teseo

ore 17.00 – Sala Ginzburg

Lost in Translation

Nella giungla arcaica del cielo

Interviene Ottavio Fatica

Adelphi Edizioni

ore 18.00 – Arena Olivetti

Determinismo e libertà nell’ultimo romanzo di St Aubyn

Edward St Aubyn in dialogo con Luca Briasco

Neri Pozza

ore 18.00 – Sala Munari 2

Laboratorio

Progettare un libro d’arte

Con Sergio Di Stefano e Giacomo Merli

Silvana Editoriale

ore 19.00 – Arena Olivetti

La terra d’ombra Un segreto dal passato in una natura selvaggia tra gli Appalachi

Intervengono Ron Rash e Giovanna Zucconi

La nuova frontiera

Domenica 26 febbraio

ore 10.00 – Sala Bazlen

Fabrizia Ramondino: la cognizione dell’esistenza

Attraverso la vita e le opere di una delle più grandi scrittrici del Novecento

Intervengono Laura Fidaleo e Margherita Ghilardi

Fazi Editore

ore 15.00 – Sala Munari 2

Ritorno a Spoon River

Una nuova interpretazione del capolavoro di Edgar Lee Masters

Intervengono Alberto Cristofori, Marino Biondi e Pierpaolo Orlando

In collaborazione con Fenysia – scuola di linguaggi della cultura

La nave di Teseo

ore 16.00 – Sala Ortese

Il nuovo vocabolario Treccani

Il primo dizionario che lemmatizza anche le forme femminili

Intervengono Valeria Della Valle e Giuseppe Patota

Treccani Libri

ore 17.00 – Sala Ginzburg

Piero della Francesca fa testo

Indagini su Piero

Intervengono Carlo Ginzburg e Arturo Galansino

Adelphi edizioni

ore 19.00 – Sala Morante

Radio magia

1978, un gruppo di liceali troppo introversi per partecipare ai tumulti politici fondano una radio libera. Ma la realtà farà irruzione tra le mura sicure del sogno collettivo

Intervengono Valerio Aiolli e Marco Vichi

minimum fax