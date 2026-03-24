“Statemi vicino e cantate”: il Festival dei Cammini di Francesco celebra il suo decennale

24 Marzo 2026

Dall’11 aprile al 31 maggio sette fine settimana di incontri, cammini e spettacoli tra Valtiberina, Firenze, Assisi e Perugia.

Il Festival dei Cammini di Francesco, giunto alla X edizione, è una manifestazione culturale itinerante che unisce spiritualità, riflessione civile e scoperta del territorio, ispirandosi alla figura e al messaggio di San Francesco d’Assisi.

Nato su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina, che ne cura l’organizzazione, il festival propone un ricco programma di incontri, camminate, spettacoli e momenti di approfondimento culturale, trasformando i cammini francescani in luoghi di dialogo tra tradizione, comunità e contemporaneità. Il vicepresidente della Fondazione è Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca ed editore di Aboca Edizioni, che fa parte anche del comitato scientifico impegnato nella definizione del programma culturale della manifestazione. Aboca, inoltre, è main sponsor del Festival fin dalle sue origini.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo significativo: il decennale del Festival. La manifestazione è stata presentata ufficialmente il 4 marzo a Bruxelles e si svolgerà dall’11 aprile al 31 maggio, articolandosi in sette fine settimana consecutivi. Il programma coinvolgerà i dieci comuni della Valtiberina, insieme alle città di Firenze, Perugia, Assisi e Arezzo, dando vita a una rete territoriale sempre più ampia. Questo sviluppo conferma il Festival come uno spazio di incontro tra spiritualità, cultura e cittadinanza attiva, capace di valorizzare i territori e stimolare riflessioni sul presente.

Il tema scelto per questa edizione è “Statemi vicino e cantate. Il testamento di Francesco”, un invito a rileggere il messaggio del Santo come chiave per interrogare le sfide del nostro tempo. Il programma alternerà cammini tematici, incontri con ospiti del mondo culturale, spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche, offrendo al pubblico diverse modalità di partecipazione e coinvolgimento.

Oltre alla dimensione spirituale e culturale, il Festival si propone come un laboratorio di idee, in cui artisti, studiosi e cittadini si confrontano su temi come la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, il rapporto tra spiritualità e scienza e il ruolo delle comunità locali.

PDE è sponsor dell’iniziativa e, nell’ambito della collaborazione con il Festival, ha a disposizione due biglietti per ciascun incontro in programma: un’opportunità per partecipare da vicino agli eventi e vivere l’esperienza del Festival dei Cammini di Francesco, tra percorsi di riflessione, arte e condivisione.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina del festival QUI e a consultare il programma degli eventi QUI.