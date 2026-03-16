10 anni di Book Pride

16 Marzo 2026

Book Pride 2026: dal 20 al 22 marzo a Milano torna la fiera dell’editoria indipendente

Dal 20 al 22 marzo 2026 Milano ospita la decima edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. L’appuntamento si svolgerà negli spazi del Superstudio Maxi e si conferma uno dei momenti più importanti per conoscere e valorizzare la produzione editoriale indipendente italiana e internazionale.

Il tema scelto per Book Pride 2026 per questa edizione è “La speranza è la cosa con le piume”, un verso della poeta Emily Dickinson che diventa allegoria di una forza fragile ma tenace, capace di attraversare anche i momenti di incertezza. Il festival propone così uno sguardo sul presente attraverso la letteratura, invitando autori, editori e lettori a interrogarsi sulle trasformazioni del nostro tempo e sulle possibilità del futuro.

Il programma riunisce numerose voci della scena letteraria italiana e internazionale. Tra gli ospiti stranieri figurano, tra gli altri Claire Lynch, William Wall, Nicole Flattery, mentre tra gli autori italiani sono attesi Christian Raimo, Walter Siti e Romana Petri. Gli incontri spaziano dalla narrativa alla poesia, dal giornalismo alla riflessione politica e sociale, offrendo un panorama ampio delle voci che oggi animano il dibattito culturale.

Accanto agli incontri con autrici e autori, Book Pride propone numerose sezioni tematiche dedicate ai diversi linguaggi dell’editoria. Tornano Book Young e Book YA, spazi dedicati ai lettori più giovani e alle famiglie, mentre Book Comics esplora il mondo del fumetto contemporaneo e Book Sport racconta lo sport come esperienza culturale e narrativa. Debutta inoltre “Acrobate”, un ciclo di incontri dedicato alle scrittrici che hanno trasformato esperienze di fragilità e crisi in opere letterarie capaci di ridefinire linguaggi e immaginari. Vi consigliamo di consultare l’intero programma QUI.

La manifestazione dedica anche grande attenzione alla poesia, con incontri, reading e omaggi ad alcune figure centrali della letteratura, tra cui la stessa Emily Dickinson.

Con decine di appuntamenti tra dialoghi, presentazioni e momenti performativi, Book Pride si conferma così un luogo di confronto e scoperta, dove l’editoria indipendente mostra la propria vitalità e il proprio ruolo nel costruire uno spazio culturale aperto, plurale e in continuo movimento. Naturalmente ci saremo anche noi di PDE, insieme ai nostri editori, per raccontare le tante voci che animano l’editoria indipendente e condividere nuove letture e progetti.

Le case editrici PDE a Book Pride 2026