Torna la promozione Adelphi: come resistere?

23 Gennaio 2026

Dal 23 gennaio al 22 febbraio 2026 tutto il catalogo Adelphi al 20%, escluse le novità degli ultimi sei mesi.

Sono tornati gli sconti Adelphi, che iniziano oggi 23 gennaio e durano fino al 22 febbraio 2026. Come resistere? La promozione permette di acquistare tutti i libri del catalogo Adelphi, esclusi i titoli degli ultimi sei mesi, con il 20% di sconto ed è valida in librerie fisiche e online. Parliamo di migliaia di titoli: narrativa, saggistica, classici e altro, perfetti per ampliare gli scaffali con edizioni curate e traduzioni di altissimo livello. Per tutte le lettrici e i lettori è quel rito annuale per ampliare la propria biblioteca o recuperare libri rimandati nel tempo.​​

In questo ricchissimo catalogo, sono tanti i libri per tutte le esigenze letterarie, soprattutto tra i titoli imperdibili che vanno per la prima volta in promozione. E quindi come resistere davvero? C’è Philip Roth con Portnoy, che torna in una nuova edizione Adelphi curata da Matteo Codignola. Pubblicato nel 1969, resta un monologo feroce e ironico su desiderio, colpa e identità ebraica. In La vita normale Yasmina Reza osserva vite borghesi segnate da cause legali, separazioni e piccoli fallimenti quotidiani. Goodbye Hotel di Michael Bible intreccia amore, colpa e tradimento tra Harmony e una New York innevata.​

Poi c’è Turbolenza di David Szalay, recente vincitore del Booker Prize, che in questo libro si muove tra aeroporti e aerei per raccontare incontri casuali, lutti e desideri, seguendo personaggi che si sfiorano senza mai fermarsi davvero. In Non dico addio Han Kang lavora sulla memoria di Jeju e sul massacro del 1948-49, affrontando il tema del trauma storico e dell’impossibilità del lutto. Tutti i racconti di Roberto Bolaño riunisce testi molto diversi tra loro, attraversati da ossessioni ricorrenti e da un Cile che resta insieme reale e mitico.

Elizabeth di Ken Greenhall mescola romanzo gotico e horror psicologico, con al centro un’adolescente convinta di essere una strega e di poter controllare il destino della propria famiglia. T di Chetna Maroo racconta una ragazza indiana di undici anni, orfana di madre, che trova nello squash il modo di elaborare il lutto e autodeterminarsi. E poi i classici, come Fuoco pallido di Vladimir Nabokov, romanzo postmoderno strutturato come un’opera critica su morte e inganni metafisici. E per i piccoli lettori, il capolavoro di Maurice Sendak Nel mondo là fuori, edizione illustrata che continua a stregare generazioni di lettori.​

Sono titoli che invitano a perdersi, a dubitare, a riflettere. Esattamente quello che la letteratura sa fare meglio. E con lo sconto, resistere è davvero impossibile.