Wanda Marasco vince il Campiello 2025

14 Settembre 2025

Con Di spalle a questo mondo, edito da Neri Pozza.

«Ho molta gioia di questo premio. È come se mettessi un chiodo duro e morbido nello stesso tempo alla mia storia». Con queste parole Wanda Marasco ha accolto la vittoria al Premio Campiello 2025 con Di spalle a questo mondo, edito da Neri Pozza. Marasco ha poi aggiunto: «Lo dedico a tutto ciò che nella vita e in letteratura mi ha consegnato amore e conoscenza. In tutti i miei romanzi ho usato la follia come un terzo sguardo, una capacità di mostrare l’uomo e i suoi mostri, le sue visioni. È come se fosse una nuova forma di conoscenza. Amleto fa passare la sua follia attraverso la parola, il teatro, per svelare la verità».

Il romanzo racconta la vicenda del medico Ferdinando Palasciano, figura innovativa nella Napoli di fine Ottocento, e ne segue la vita segnata da battaglie civili e riforme nel campo medico, fino al ricovero nel manicomio di Villa Fleurent. Accanto a lui, la moglie Olga Pavlova Vavilova occupa un ruolo centrale in una narrazione che intreccia storia personale e storia collettiva.

Con Di spalle a questo mondo, Marasco consolida una carriera letteraria già segnata da importanti riconoscimenti: il Premio Bagutta Opera Prima per L’arciere d’infanzia, il Premio Montale per la poesia, la selezione allo Strega con Il genio dell’abbandono e la finale ancora allo Strega con La compagnia delle anime finte. Le sue opere sono tradotte in inglese, spagnolo, tedesco e greco, e la sua scrittura ha trovato spazio anche nel teatro.

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli industriali veneti, è uno dei premi più prestigiosi della narrativa italiana e ogni anno segnala voci capaci di arricchire il panorama letterario con originalità e forza espressiva. Con questa vittoria, Wanda Marasco conferma il suo posto tra le autrici più interessanti della letteratura contemporanea.

Congratulazioni a Wanda Marasco e a Neri Pozza per la vittoria al Premio Campiello con Di spalle a questo mondo. Se non lo avete ancora letto, vi aspetta in libreria!