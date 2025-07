Leggi il mondo, scrivi il tuo: arriva la promozione Treccani 

1 Luglio 2025

Dal 1° luglio, con Treccani Libri, un taccuino in omaggio con l’acquisto di un libro della casa editrice.

Un taccuino non è solo un insieme di fogli, è un invito alla riflessione, compagno di lettura, spazio per idee che prendono forma. Dal 1° luglio 2025, con l’acquisto di un volume Treccani Libri nelle librerie aderenti o sugli store online, riceverete in omaggio un taccuino della collana Definizione. Un oggetto curato, pensato per chi ama non solo Un oggetto curato, pensato per chi ama non solo leggere il mondo, ma anche scrivere il proprio.

Con questa iniziativa, Treccani conferma la propria vocazione: non solo trasmettere il sapere, ma offrire strumenti per farne esperienza viva, personale, quotidiana. Il taccuino, elegante ed essenziale, riflette lo stile della casa editrice: una bellezza discreta che accompagna la profondità del contenuto.

Se l’estate è il momento giusto per rallentare e scegliere letture in grado di lasciare il segno, Treccani Libri offre un catalogo ricco di voci, storie e riflessioni che sanno farsi memoria.

Tra le novità più significative nella collana Voci, c’è Tecnologia e società di Luciano Gallino, un’analisi lucida del rapporto tra sviluppo tecnologico e dinamiche sociali, per leggere con consapevolezza le trasformazioni in corso. Chi vuole capire il mondo contemporaneo troverà in Propaganda di Denis McQuail un’analisi attenta e aggiornata del ruolo della comunicazione persuasiva nella politica.

La letteratura come materia oscura di Enrico Terrinoni intreccia invece scienza e scrittura, esplorando il mistero che unisce Joyce a Einstein, e suggerendo che leggere, come osservare l’universo, è sempre un atto relazionale, dove l’ignoto alimenta l’immaginazione. Con La canzone italiana, Felice Liperi e Gino Castaldo ci guidano lungo un racconto vivo e appassionante: dalla romanza ai talent show, dai canti popolari alla trap, la storia musicale del nostro Paese diventa una chiave per rileggere identità, memorie e trasformazioni collettive.

Non mancano poi volumi che invitano a uno sguardo più raccolto: L’arte del riassunto di Filippo La Porta di ci insegna a sottrarre il superfluo per arrivare all’essenza, Una felicità nuova ci propone un Pascoli liberato dai luoghi comuni, e Avere tempo di Pascal Chabot ci accompagna in una riflessione preziosa su come viviamo – e spesso sprechiamo – il nostro tempo.

Infine, per chi desidera scoprire come anche gli oggetti più quotidiani raccontino una storia culturale, Algida. Il cuore dell’estate dal 1947 racconta come un gelato sia diventato, tra pubblicità, immagini e ricordi, un simbolo pop della nostra estate e di un’intera epoca.

La promozione è valida fino a esaurimento scorte. Ogni acquisto diventa così un doppio dono: un libro di valore e uno strumento per lasciare tracce, idee e storie.