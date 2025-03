Torna BCBF: 62 anni di storie e illustrazioni

19 marzo 2025 | feltrinelli

Il 2025 accoglie la 62ª edizione di Bologna Children’s Book Fair (BCBF), in programma nei padiglioni di BolognaFiere dal 31 marzo al 3 aprile 2025.

Questa edizione ospiterà circa 1500 espositori (tra cui molti di casa PDE) da oltre 90 paesi e regioni del mondo. L’ospite d’onore di quest’anno sarà l’Estonia, il piccolo stato affacciato sul Mar Baltico che vanta però un mercato editoriale vivace e dinamico, capace di offrire una qualità elevata di contenuti che spaziano tra vari generi.

Un’industria editoriale che svolge soprattutto un ruolo significativo nella preservazione della cultura, della lingua e dell’identità nazionale estone, e che nell’opportunità offerta da Bologna Children’s Book Fair vede un’importante occasione di visibilità e apertura ai mercati internazionali.

Anche il 2025 si conferma anno di festeggiamenti: vedremo spegnere 25 candeline alla casa editrice romana Lapis che, proprio per l’occasione, organizzerà eventi e gadget ad hoc: quale miglior modo di festeggiare se non proprio durante la più grande fiera dell’editoria per l’infanzia?

Il programma sarà ricco e pieno di sorprese: si inizia martedì 1° aprile alle ore 14 con la presentazione del libro Come d’estate il temporale di Carlo Marconi e Marta Marchi. Appuntamento al Poetry Corner – Hall 25, stand A177. Si continua poi con dei firmacopie d’eccezione, tutti all’International Bookshop: alle 14 ci sarà Jarvis, alle 15 Mark Janssen e alle 16 Chris Haughton.

Finiamo in bellezza con un incontro, che si terrà alle 11 al Book Lovers’ Café, dal titolo 80 anni di Liberazione. La resistenza in pagina.

Rimanendo in tema di convegni, vi segnaliamo quello organizzato da PDE: appuntamento martedì 1° aprile alle ore 14, presso la Sala Ronda, per parlare di museo “animato”. Mostre, musei, editoria d’arte a misura di ragazzə, con l’intervento di Maria Polita (Scaffalebasso) e Melania Longo, sto

rica dell’arte.

Ma non ci fermiamo qui e vi ricordiamo anche il convegno 101 libri da leggere prima dei sette anni, presentazione del libro di Maria Polita edito da Solferino. Appuntamento il 31 marzo alle 14 presso il Centro Servizi, blocco c, 1° piano.

Per scoprire di più sugli eventi in programma in questa 62esima edizione vi consigliamo di consultare il programma QUI.

Come sempre, in fiera potrete trovare il nuovissimo numero di INDIE. Libri per lettori indipendenti, distribuita in più di 500 librerie indipendenti e disponibile al nostro stand (Pad. 25 – stand B42). Il quattordicesimo numero della nostra rivista conterrà articoli che spaziano dal compleanno di Lapis ai musei che si animano e diventano a misura di ragazze e ragazzi, passando per chi i libri per l’infanzia li promuove.

Chiudono la sezione dedicata agli articoli due esclusivissime anteprime di altrettanti titoli in uscita: Gabotto e Palloncino. La notte della nuvola vivente di Lorenzo Mò, edito da Gallucci Editore, e Pruzzi di Chiara Baglioni, edito da Becco Giallo.

Naturalmente ci saranno anche molti editori PDE a BCBF 2025, vi lasciamo di seguito l’elenco:

PDE – Pad. 25 Stand B42

Adelphi – Pad. 25 stand B10

Beccogiallo – Pad. 25 stand B17

Edizioni Corsare – Pad. 26 stand B53

Edizioni Dedalo – Pad. 26 stand A86

ETS – Pad. 29 Stand G17

Carlo Gallucci Editore srl – Pad. 25 stand B8

HarperCollins Italia – Pad.26 stand A130

La nuova frontiera – Pad. 26 stand B6

Lapis Edizioni – Pad. 26 stand B33

Libri Volanti – Pad. 26 stand A70

Minibombo – Pad. 26 stand B59

Ci leggiamo a Bologna!