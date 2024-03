Cosa vogliamo? Book Pride 2024!

6 marzo 2024 | feltrinelli

Book Pride torna dall’8 al 10 marzo 2024 a Superstudio Maxi a Milano.

Cosa vogliamo? Questa è la domanda intorno alla quale si costruisce l’ottava edizione di Book Pride, la fiera degli editori indipendenti che torna al Superstudio Maxi a Milano dall’8 al 10 marzo.

Cosa vogliamo. Questa la frase – memore di antichi slogan studenteschi? Di antichi titoli balestriniani? – che ci guiderà nella nuova edizione di Book Pride 2024, rappresentata nel manifesto a firma dell’illustratrice Sarah Mazzetti e frutto del confronto tra la squadra dei curatori – guidata da Laura Pezzino e Marco Amerighi – che vede presenti Valentina De Poli per Book Young e il fumettista Martoz per Book Comics.

Tra le novità di quest’anno c’è la sezione Book Sport. In una città come Milano, da sempre in prima linea per le competizioni agonistiche e che adesso si appresta ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, gli organizzatori hanno pensato a uno spazio di programmazione interamente dedicato. In questo contesto fa il suo ingresso nella squadra di Book Pride un “giocatore” speciale: sarà infatti la stella del basket Gigi Datome a firmare l’organizzazione di tre appuntamenti esclusivi che esploreranno i temi dello sport, della musica e della letteratura. Grandi novità anche per Book Young che si apre al pubblico degli adolescenti e giovani adulti con la nuova sezione Book YA.

“In un mondo che scorre troppo rapidamente, abbiamo pensato di fermarci per capire COSA VOGLIAMO. Le proposte culturali che ci guideranno in fiera attraversano gli interrogativi del tempo che viviamo.” hanno dichiarato i curatori della fiera Laura Pezzino e Marco Amerighi.

Tanti, come al solito, sono gli eventi, così come le voci che interverranno a questa riflessione che parte dalle pagine dei libri per arrivare a quello che vogliamo davvero.

Dal ricco programma della manifestazione letteraria, promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano e il Patrocinio della Regione Lombardia, abbiamo selezionato gli appuntamenti a cura degli editori di PDE. Qui sotto, dopo la locandina, potete trovare l’elenco degli espositori che parteciperanno, qui il programma completo della manifestazione. A proposito, quest’anno un tavolo lo ha anche PDE, venite a trovarci alla Lounge!

Per tutte le informazioni sui biglietti e le modalità di accesso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Book Pride.

Gli editori PDE a Book Pride

Aboca Edizioni: STAND B24

elèuthera – STAND G15

Fazi Editore – STAND F26

Gallucci editore – STAND G29

Kalandraka – STAND Book Young

Lapis Edizioni – STAND Book Young

Manni – STAND D27

minibombo – STAND Book Young

Quinto Quarto – STAND Book Young

Gli incontri con gli editori PDE

Venerdì 8 marzo

10.30 – Sala Adelaide

I migranti

Laboratorio dedicato a parole, accoglienza, immaginazione

Organizzato da Kalandraka

Con Lola Barcelò

11.30 – Sala Bogotà

Un misterioso caso per Maud West

Reading teatrale con Lucia Stipari

Organizzato da Gallucci

Con Lucia Stipari, Pierdomenico Baccalario

11.30 – Sala Adelaide

She-Shakespeare, in viaggio nel XVI secolo

Incontro con la scrittrice e storica Elisa Guidelli (Eliselle)

Organizzato da Gallucci

12.30 – Sala Ottawa

Il giudice e il bambino

Anteprima nazionale del nuovo libro di Dario Levantino

Organizzato da Fazi

Con Dario Levantino

Sabato 9 marzo

10.30 – Laboratorio Book Young

Ssst! Ssst! Qui si raccontano storie bellissime

Letture ad alta voce con i titoli del progetto OSSIBOOKI

Organizzato da Lapis

A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura

11.30 – Sala Tokyo

Viaggio nel fondamentalismo islamico

Organizzato da Manni

Con Giovanni Porzio, Laura Silvia Battaglia, Toni Capuozzo

13.30 – Laboratorio Book Young

Ssst! Ssst! Qui si raccontano storie bellissime

Letture ad alta voce con i titoli del progetto OSSIBOOKI

Organizzato da Lapis

A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura

17.30 – Laboratorio Book Young

Pando. Una storia vera

Lettura-laboratorio per creare il proprio albero

Organizzato da Aboca

Con Giorgia Conversi

17.30 – Sala Adelaide

Mia madre aveva una Cinquecento gialla

Organizzato da Fazi

Con Enrica Ferrara, Marta Barone, Rossana Campisi

17.30 – Sala Honolulu

70 anni di Rai tra sport e varietà

Organizzato da Manni

Con Bruno Gambarotta, Giorgio Simonelli

Domenica 10 marzo

12.30 – Sala Ottawa

Presentazione La compagnia del Gelso A

Organizzato da Aboca

Con Franco Faggiani, Silvia Cannarsa

14.30 – Sala Berlino

Nella stanza dell’imperatore

Organizzato da Fazi

Con Sonia Aggio, Christian Mascheroni

14.30 – Laboratorio Book Young

Ssst! Ssst! Qui si raccontano storie bellissime

Letture ad alta voce con i titoli del progetto OSSIBOOKI

Organizzato da Lapis

A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura

16.30 – Laboratorio Book Young

La fotografia come arte

Organizzato da Quinto Quarto

Con Elisa Lauzana, Irene Lazzarin

18.30 – Sala Berlino

Il buon uso della distanza: lo scrittore che ha pubblicato solo opere prime

Organizzato da Gallucci

Con Vito Di battista

Mattia Tortelli