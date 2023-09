Portici di carta, portici di libri

22 settembre 2023 | feltrinelli

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, Torino si trasformerà in una gigantesca libreria a cielo aperto e Adelphi sarà ospite d’onore: non potete mancare!

Si sa, a Torino la cultura è una passeggiata, più precisamente una camminata di ben 2 chilometri sotto i portici del centro che, in occasione della sedicesima edizione di Portici di Carta, si trasformeranno letteralmente in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo. Usando le parole di Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, “Portici di carta è un’esperienza immersiva, [che] coinvolge anche per il colpo d’occhio che offre con i suoi chilometri di bancarelle ed è un omaggio al libro che è l’unico strumento che rende liberi”: questo sì che è il vero paradiso dei bibliofili!

Ospite d’onore di questa sedicesima edizione sarà Adelphi che si inserirà in un fitto calendario di eventi: avremo la possibilità di dialogare con Benjamin Labatout con il suo ultimo romanzo Maniac, ricorderemo le opere di Milan Kundera, autore prolifico che ha segnato la letteratura del Novecento, attraverso la voce di Giorgio Pinotti, traduttore delle opere, e seguiremo il dialogo di Chiara Valerio con Roberto Colajanni che parleranno di libri, autori, editoria; termineremo, poi, il nostro viaggio nell’universo adelphiano con Ottavio Fatica e Walter Siti che disquisiranno di Guerra di Louis-Ferdinand Céline.

Quest’anno, il festival si propone al pubblico con l’anteprima di giovedì 5 ottobre al Teatro Gobetti, dal titolo “Il Salone che verrà”: un momento speciale in cui il Salone Internazionale del Libro di Torino illustrerà il progetto editoriale del triennio 2024-26 e annuncerà la lingua ospite dell’edizione 2024.

Il centro di Torino e i suoi eleganti portici ospiteranno 63 librerie torinesi, 68 case editrici e 49 espositori de “Il libro ritrovato” (libri antichi e fuori catalogo), pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età, oltre che turisti e visitatori. Proporranno un percorso di lettura caratterizzato da sedici aree tematiche per ogni gusto e passione: dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dai viaggi alla spiritualità e cultura orientale, dalla poesia alla storia e società, dalla scienza alle storie di genere, dalle letture per bambini, bambine, ragazze e ragazzi ai gialli, dall’arte alle lingue, alla storia locale, ai racconti.

Contraddistinta a ogni edizione da una dedica speciale a una grande personalità del mondo letterario, Portici di Carta omaggerà Milan Kundera, scrittore ceco naturalizzato francese, scomparso lo scorso 11 luglio, indimenticabile autore di libri tradotti in tutto il mondo, come L’insostenibile leggerezza dell’essere, Lo scherzo, Il valzer degli addii e i racconti Amori ridicoli, tutti pubblicati in Italia da Adelphi.

In occasione del centenario di Italo Calvino i librai di Portici di Carta esporranno sui propri banchi il libro del cuore che più hanno amato di Calvino e i titoli degli editori ospiti che hanno particolarmente piacere di condividere con lettrici e lettori.

Portici di Carta si conferma così una manifestazione di promozione del libro e della lettura capace di coinvolgere tutti i soggetti della filiera, dagli editori ai librai, dalle biblioteche alle scuole.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata su SalTo+.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.

Di seguito gli appuntamenti di Portici di Carta con Adelphi:

Sabato 07 ottobre

Ore 17:00

Sala multimediale, Gallerie d’Italia Intesa Sanpaolo – piazza San Carlo 156

Benjamin Labatut

Autore di Maniac (Adelphi)

Con Paolo Giordano

Dopo il successo di Quando abbiamo smesso di capire il mondo, Labatut torna a raccontare la vita di uomini di scienza di cui conosciamo poco, se non il fatto che con le loro scoperte e le loro invenzioni hanno condizionato la storia dell’umanità. Questa volta tocca a John von Neumann e al MANIAC, il calcolatore universale basato sulla macchina di Turing che apre le porte a quella che sarà l’informatica.

Ore 18:30

Sala multimediale, Gallerie d’Italia Intesa Sanpaolo – piazza San Carlo 156

Omaggio a Milan Kundera

La dedica di Portici di Carta ad Adelphi e a Milan Kundera

Con Giorgio Pinotti

Da pochi mesi ci ha lasciato uno degli scrittori più emblematici della seconda metà del Novecento, che è anche tra i più rappresentativi del ricchissimo catalogo Adelphi. Portici di Carta dedica l’edizione 2023 a Milan Kundera, raccontato dal suo traduttore Giorgio Pinotti, e alla casa editrice che lo pubblica.

Ore 19.00

Sala multimediale, Gallerie d’Italia

Adelphi

Editore ospite di Portici di Carta 2023

con Roberto Colajanni e Chiara Valerio

Domenica 08 ottobre

Ore 17:00

Oratorio San Filippo Neri – via Maria Vittoria 5

Omaggio a Louis-Ferdinand Céline

Autore di Guerra (Adelphi)

Con Ottavio Fatica e Walter Siti

Modera: Marco Lupo

La pubblicazione del primo degli inediti dell’autore di Viaggio al termine della notte, rubati nel 1944 dalla sua abitazione e miracolosamente ricomparsi settant’anni dopo, è uno degli eventi destinati a segnare una stagione editoriale. Ne parlano il traduttore, Ottavio Fatica, e Walter Siti, uno degli scrittori italiani più riconoscenti all’opera di Céline.