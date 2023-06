Tornano gli sconti su Scienza e Idee di Raffaello Cortina Editore

21 giugno 2023 | feltrinellifeltrinelli

Sconto del 20% su tutto il catalogo della collana Scienza e Idee di Raffaello Cortina Editore nelle librerie aderenti e online

La divulgazione è un tassello fondamentale della comunicazione scientifica, soprattutto quando fatta con autorevolezza, chiarezza di linguaggio e quando rivolta contro pregiudizi e cliché.

Proprio questo è l’obiettivo che persegue Raffaello Cortina Editore con la sua collana Scienze e Idee, fondata nel 1994 dal filosofo Giulio Giorello e attualmente diretta da Dietelmo Pievani e Corrado Sinigaglia, avendo come fine ultimo quello di nobilitare il sapere, rendendolo accessibile e permettendone una diffusione capillare.

Non c’è modo migliore di illustrare questa collana se non con le parole di Piergiorgio Odifreddi che la definisce “una collana che non ha eguali in Italia, e che ha alzato il livello di conoscenza scientifica nel nostro Paese”.

Oggi, Scienza e Idee conta oltre 350 volumi che avvicinano i nomi che hanno fatto la storia del pensiero, come Dennet, Merleau-Ponty, Gadamer, Lakatos, Feyerabend, Kuhn, Baudrillard, ai protagonisti della scienza, passando da Darwin a Rovelli, da LeDoux a de Finetti o Rizzolatti; la collana, inoltre, ricopre una vasta selezione di aree tematiche: si passa dalla filosofia, con Sull’estetica di Edgar Morin, alla fisica, con La realtà non è come ci appare di Carlo Rovelli, dalle neuroscienze, con La mente alterata di Eric R. Kandel, alla psicologia, con L’effetto Lucifero di Philip Zimbardo, arrivando alla biologia con L’intelligenza delle api di Randolf Menzel e Matthias Eckoldt.

Raffaello Cortina Editore ha quindi deciso di offrire alle proprie lettrici e ai propri lettori una promozione dedicata a questa collana: dal 23 giugno al 27 luglio (escluse le novità dell’ultimo semestre), sarà possibile acquistare i titoli di Scienza e Idee con uno sconto del 20% nelle librerie aderenti, fisiche o online.

Da segnalare anche la campagna social collegata a questa promozione, grazie alla quale i librai potranno postare foto o video degli espositori contenenti i volumi della collana Scienza e Idee e, taggando i social ufficiali della casa editrice. Le foto verranno poi condivise su pagine sponsorizzate, il tutto totalmente a carico dell’editore.

D’altronde, come afferma Karl Popper, “la storia della scienza, come quella delle idee, è storia di sogni irresponsabili, di ostinazione e di errori”.