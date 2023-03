Nessun luogo è lontano: al via Book Pride 2023

10 marzo 2023

Book Pride torna dal 10 al 12 marzo 2023 allo a Superstudio Maxi a Milano.

Nessun luogo è lontano. È questo il tema dell’edizione 2023 di Book Pride, la fiera degli editori indipendenti che torna allo Superstudio Maxi di Milano dal 10 al 12 marzo 2023.

Quando si parla di luoghi, infatti, è fondamentale il punto di vista dal quale si decide di guardare, conoscere e ragionare. Per questo il tema di Book Pride 2023 viene esplorato da quattro diverse prospettive, articolate in altrettante sezioni, ciascuna portatrice di un movimento ben preciso.

La sezione Mappe è un invito a uscire e, superando timori e spaesamenti, compiere i primi passi nel mondo che ci circonda, per analizzare e capire lo spazio e il tempo presente; Rifugi ci porta nei luoghi che sono considerati lontani, non tanto geograficamente quanto emotivamente e culturalmente; Fughe riguarda quelle situazioni in cui ci si ritrova fuori dalle strade battute, magari per fuggire da un conflitto, una dittatura, una crisi economica o, semplicemente, da una società in cui non ci si rispecchia più; la sezione Visioni guarda invece ai luoghi che verranno e trae ispirazione dalle prime immagini spaziali fornite dal telescopio Webb, che sta riscrivendo il racconto dell’evoluzione umana scoprendo un passato mai visto prima.

Tanti, come al solito, sono gli eventi, così come le voci che interverranno a questa riflessione che parte dalle pagine dei libri per arrivare virtualmente ovunque, perché, come dice lo stesso titolo dell’edizione 2023 di Book Pride, nessun luogo è davvero lontano.

Dal ricco programma della manifestazione, organizzato in collaborazione con Circolo dei Lettori di Milano, Premio Strega Poesia, Adelphighetti, Balena Bianca, Sofar Sounds, Treccani, abbiamo selezionato gli appuntamenti a cura degli editori di PDE. Qui sotto, dopo la locandina, potete trovare l’elenco degli espositori che parteciperanno, qui il programma completo della manifestazione.

Per tutte le informazioni sui biglietti e le modalità di accesso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Book Pride.

Gli editori PDE a Book Pride

Adelphi

ad est dell’equatore

Fazi Editore

La Nuova Frontiera

Lapis Edizioni

Manni

minimum fax

Quinto Quarto

Raffaello Cortina Editore

Treccani

Gli incontri con gli editori PDE

Venerdì 10 marzo

11:30 – Auditorium

Scoperta o invenzione?

Lectio magistralis sull’importanza di essere curiosi di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

Organizzato da Raffaello Cortina Editore

Con Marco Malvaldi, Samatha Bruzzone

15:30 – Auditorium

I numeri tra umanesimo e scienza

Organizzato da Raffaello Cortina Editore

Con Piergiorgio Odifreddi, Marco Cattaneo

17:30 – Sala Honolulu

Tutto è biografia

La vita di José Saramago attraverso le sue Lezioni italiane

Organizzato da La Nuova Frontiera

Con Giorgio de Marchis

Sabato 11 marzo

10:30 – Laboratorio Book Young

Poesie del camminare

Una passeggiata di parole e rime che raccontano i piccoli momenti che danno significato alla vita di ognuno di noi, per cominciare bene il week end.

Organizzato da Lapis

Con Carlo Marconi

(dai 9 anni, le famiglie sono le benvenute)

11:30 – Sala Ottawa

La trama alternativa

Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere

Organizzato da minimum fax

Con Giusi Palomba, Francesca Coin

14:30- Laboratorio Book Young

Miti e leggende giapponesi

Tutti siamo convinti di conoscere il perché del fascino che il paese del Sol Levante suscita in noi, ma quanto ne sappiamo davvero?

Organizzato da La Nuova Frontiera

Relatori Fabiola Palmieri

Sabrina Sala, docente Manga Scuola del Fumetto

(dai 9 anni, le famiglie sono le benvenute)

14:30 – Sala Bogotà

Per la musica

Sacrifici e sogni, reminiscenze e dischi rotti

Organizzato da minimum fax

Con Nicola H Cosentino, Omar Pedrini

15:30 – Sala Adelaide

La poesia di Alda Merini

Presentazione del libro “Ogni volta che ti vedo fiorire”Poesie inedite di Alda Merini, a cura di Alberto Casiraghy

Organizzato da Manni

Con Alberto Casiraghy, Donato Di Poce, Mario Brambilla

16:30 – Laboratorio Book Young

Il pacco da giù

Lettura animata interattiva e attività laboratoriale per realizzare un “dono speciale” per le persone care che vivono lontano.

Organizzato da Quinto Quarto

Con Chiara Spinelli

(da 0 a 99 anni, è davvero per tutti)

17:30 – Sala Berlino

La Grande Guerra di Carlo Emilio Gadda

Organizzato da Adelphi

Con Giorgio Pinotti

17:30 – Auditorium

Le parole delle canzoni

Giorgio Poi e Paolo Cognetti

Organizzato da Treccani e Book Pride

Con Giorgio Poi, Paolo Cognetti

Domenica 12 marzo

11:30 – Sala Honolulu

Cantiere Esordi

Le nuove voci della narrativa italiana

Organizzato da Book Pride

Con Giusy Palomba (minimum fax), Carmen Verde (Neri Pozza), Andreea Simionel (Italo Svevo), Vins Gallico (moderatore)

11:30 – Sala Adelaide

Il confine secondo Nello Scavo

Presentazione del libro “L’orizzonte di notte non esiste”

Organizzato da Manni

Con Nello Scavo, Daria Bonfietti, Massimo Cirri

15:30 – Sala Lagos

Ultramarino

“Ci sono i vivi, i morti e quelli che vanno per mare”

Scopri

Organizzato da La Nuova Frontiera

Con Mariette Navarro, Alessandra Carati

15:30 – Laboratorio Book Young

Un laboratorio beeeeellisimo (e altri animali)

Organizzato da Quinto Quarto

Con Camilla Pintonato, Ilaria Demonti

(da 0 a 99 anni, è davvero per tutti)