Malvaldi, Poe e la statistica: il primo appuntamento di INDIETalk

9 Dicembre 2025

Il chimico scrittore torna alla divulgazione scientifica e noi volentieri lo intervistiamo.

Marco Malvaldi armonizza da anni una felice carriera di chimico e una ancora più felice carriera di romanziere. Naturale che prima o poi venga la voglia di riunire le competenze. Come in questo Se fossi stato al vostro posto (Raffaello Cortina Editore), che affronta il tema arduo a apparentemente arido delle scienze statistiche, la matematica al suo peggio, applicato a quanto di più appassionante: il crimine e la sua sanzione, nella realtà dei processi e nella finzione dei thriller e che presenteremo nel primo appuntamento di INDIETalk, il nuovo format di interviste online che raccoglie l’eredità di PDESocialClub.

L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle 18.00 sui canali social di PDE, di Raffaello Cortina Editore e di uno scelto manipolo di librerie indipendenti.

Il libro prende avvio da un racconto di Edgar Allan Poe, Il mistero di Marie Roget, che a sua volta origina da un autentico fatto di cronaca. Un racconto che inaugura il genere del true crime e che per la prima volta mette al centro dell’inchiesta proprio la statistica. Ma Edgar Allan Poe è solo l’innesco e il filo rosso di un discorso che riesce a tenere insieme teoria, storia e storie, aneddoti, esempi paradossali e rapidi ma memorabili ritratti di matematici, uno più stravagante dell’altro.

Malvaldi insomma non dimentica un solo istante di essere un brillante narratore. Neanche quando deve spiegare, a noi zucconi, i misteri del calcolo statistico. Ricordandoci da un lato che la statistica la applichiamo tutti, perlopiù senza saperlo, in ogni istante della nostra vita e dall’altro che da quali dati partire lo decidono gli esseri umani, così come sono gli esseri umani a interpretare i risultati di quei dati e di quei calcoli.

Abbiamo registrato la prima puntata di INDIETalk nei locali della Libreria Cortina di Largo Richini a Milano, da poco rinnovata.