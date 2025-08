Il mio anno a Oxford: su Netflix la rom-com tratta dal libro di Julia Whelan

1 Agosto 2025

ll romanzo, pubblicato da HarperCollins, diventa una film disponibile su Netflix dal 1° agosto 2025.

L’americana Ella Durran ha sempre saputo cosa voleva dalla vita: costruirsi una carriera in politica e, prima ancora, vivere un anno a Oxford, l’università che fin da bambina ha rappresentato il suo sogno più grande. Quando finalmente ci arriva grazie a una prestigiosa borsa di studio, sembra tutto perfetto. O quasi. Il suo primo giorno viene segnato da un incontro imprevisto con uno sconosciuto affascinante quanto arrogante, che si rivelerà essere proprio Jamie Davenport, il professore del suo corso di letteratura inglese.

Il mio anno a Oxford, romanzo scritto da Julia Whelan e pubblicato nel catalogo Midnight, imprint di HarperCollins dedicato al romance, racconta una storia d’amore fuori dagli schemi, fatta di sentimenti che nascono nei momenti più inattesi e sogni che cambiano direzione.

Un libro che si muove nei territori della commedia romantica in stile from enemies to lovers, per poi prendere direzioni inaspettate, e che oggi diventa un film prodotto da Netflix, disponibile dal 1° agosto, con Sofia Carson (Purple Hearts) nei panni di Ella e Corey Mylchreest (La regina Carlotta) in quelli di Jamie.

Diretto da Iain Morris e scritto da Allison Burnett con Melissa Osborne, Il mio anno a Oxford nasce dall’adattamento del romanzo a partire da una sceneggiatura originale dello stesso Burnett. Le riprese si sono svolte in Inghilterra, tra Magdalen College, St Hugh’s College, Hertford College e Windsor, restituendo tutta l’atmosfera autentica e suggestiva dell’ateneo britannico.

Il risultato è una commedia romantica intensa e contemporanea, perfetta per chi ama le storie d’amore complesse e malinconiche. Se prima volete perdervi tra le pagine, il romanzo è già disponibile in libreria. In ogni caso, preparate i fazzoletti. Qui sopra potete vedere il trailer ufficiale, sotto trovate la copertina del libro.