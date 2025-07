Wunderkammer: il programma del Festival di Neri Pozza

16 Luglio 2025

Dal 26 al 28 settembre torna Wunderkammer, con Neige Sinno, Elizabeth Kolbert, Madhumita Murgia.

Dopo il successo della prima edizione, dal 26 al 28 settembre 2025 torna a Verona Wunderkammer, il Festival letterario di Neri Pozza Editore. La nuova edizione si svolgerà nella prestigiosa cornice del Teatro Nuovo, con un ricco programma di incontri tra letteratura, arte, scienza e imprenditoria.

Se lo scorso anno il tema “Fusioni” omaggiava la figura eclettica di Neri Pozza, mentre quest’anno il filo conduttore sarà “Passioni”. Un omaggio allo spirito vitale della scrittura, come ricordava lo stesso Pozza: «Fare poesia è difficile, costa una fatica da piangere, ma è sempre un gesto prepotente e vitale».

Tra le voci internazionali più attese della seconda edizione di Wunderkammer – Passioni, spiccano quella di Neige Sinno, vincitrice del Premio Strega Europeo 2024 e autrice di Triste tigre, che aprirà il festival venerdì 26 settembre con un dialogo con Daria Bignardi, in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo La realidad. Sabato 27 settembre sarà la volta di Madhumita Murgia, autrice del saggio Essere umani, protagonista dell’incontro Vite all’ombra dell’Intelligenza Artificiale. Nella stessa giornata, Liliana Rampello e Enrico Terrinoni si confronteranno sull’eredità letteraria di Jane Austen, in un dialogo dedicato al nuovo libro di Rampello Un anno con Jane Austen.

Domenica 28 settembre si aprirà con Il prezzo delle parole, un incontro sul caso dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, incarcerato in Algeria dal novembre 2024. A discuterne, Marta Ottaviani e Paolo Flores d’Arcais. A seguire, Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer per La sesta estinzione, terrà una lectio magistralis dal titolo La natura del futuro.

Il programma completo prevede numerosi altri incontri con autori, autrici e protagonisti del panorama culturale contemporaneo. Di seguito, il calendario dettagliato degli appuntamenti.

Il Programma di Wunderkammer

Venerdì 26 settembre

17:30 – Saluti istituzionali e cerimonia di apertura

18:00 – Assegnazione del Premio Matilde Vicenzi

18:30 – Viaggio verso la realtà

Neige Sinno presenta La realidad con Daria Bignardi

Sabato 27 settembre

10:30 – Vite all’ombra dell’Intelligenza Artificiale

Madhumita Murgia presenta Essere umani

12:00 – La divina Jane Austen

Liliana Rampello presenta Un anno con Jane Austen con Enrico Terrinoni

15:00 – Alla ricerca della perfetta bellezza

Carla Maria Russo presenta Il velo di Lucrezia con Alessandra Tedesco

16:30 – L’irresistibile richiamo del mare

Marco Valle presenta Andavano per mare

18:00 – Passioni senza tempo tra jet set e letteratura

Anna Folli presenta Prendersi tutto con Riccardo Pedicone

Domenica 28 settembre

10:30 – Il prezzo delle parole. Cosa insegna il caso di Boualem Sansal

Marta Ottaviani con Paolo Flores d’Arcais

12:00 – La natura del futuro

Lectio di Elizabeth Kolbert

15:00 – La costruzione di un sogno. Le ragazze de La Rinascente

Giacinta Cavagna di Gualdana presenta Un milione di scale con Csaba dalla Zorza

Gli abbonamenti saranno disponibili dal 17 luglio su Box Office. Il festival, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona e numerosi partner, è accompagnato dal podcast Aspettando Wunderkammer, già disponibile online. Tra le iniziative speciali, la collaborazione con Molce Atelier, sartoria terapeutica per donne vittime di violenza: chi si abbona riceverà una shopper artigianale realizzata appositamente per il festival. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.